Рассекретить геологические данные планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев поделился планами ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения геологической изученности и восполнения минерально-сырьевой базы Казахстана министерством проводятся следующие работы. Разрабатывается Национальный проект по развитию геологоразведочной отрасли, в рамках этого проекта будут поставлены новые научно-обоснованные работы, которые позволят раскрыть потенциал рудных и нерудных зон. Проводится работа по рассекречиванию геологической информации, в том числе будет обеспечен открытый доступ по отдельным редкоземельным металлам (литий, тантал, ниобий), ранее считавшиеся секретными», - написал Магзум Мирзагалиев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в части развития государственного геологического изучения недр и повышения вероятности обнаружения новых перспективных участков подготавливается нормативно-методические инструкции по проведению крупномасштабного регионального геологического изучения недр в масштабе 1: 50 000 современными методами исследования.

«В целях реализации единой государственной политики по восполнению минерально-сырьевой базы, геологического изучения недр, управления геологоразведкой предложено определить министерство ответственным за разработку и утверждение программы управления государственным фондом недр (по согласованию с МЭ и МИИР) и по выполнению государственного контроля в части твердых полезных ископаемых в рамках существующей инфраструктуры и инспекторского состава министерства», - отметил министр.

«Таким образом, совершенствование механизмов стимулирования притока инвестиций в геологоразведку позволят повысить инвестиционную привлекательность геологического изучения недр, обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы и открытие новых месторождений», - заключил М. Мирзагалиев.



