Распространявших наркотики студентов и девушек задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента за сутки задержали 8 граждан, распространявших наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 апреля 2021 года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города задержали 8 граждан, распространявших синтетические наркотические вещества.

Большинство из них студенты. Четверо из задержанных оказались девушками. Все они получали указания, связанные с торговлей синтетическими наркотическими средствами, через социальные сети за определенные деньги. В их обязанности входило закладывать заранее приготовленные наркотические вещества в тайниках. Практически все действия совершались в ночное время. Потому что фотографии, которые они передавали друг другу, были сделаны в ночное время.

В ходе проверки были изъяты синтетические наркотические вещества, упакованные в полиэтиленовую проволочную оболочку в количестве 116 штук, спрятанные в неприметных местах. В настоящее время проверяется причастность указанных граждан к другим аналогичным преступлениям.