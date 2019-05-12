Распространяемые слухи о взрыве в порту Эль-Фуджайры недостоверны

ЭЛЬ-ФУДЖАЙРА. КАЗИНФОРМ-WAM - Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли информацию о взрывах в порту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

Пресс-служба эмирата Эль-Фуджайра, ОАЭ, опровергла информацию о сообщениях о взрывах, якобы прогремевших в местном порту сегодня утром, передает агентство WAM.

В своем заявлении пресс-служба подчеркивает, что движение в порту осуществляется в обычном режиме.

В заявлении также отмечается, что СМИ должны «опираться на точные и надежные официальные источники».

Отметим, что некоторые российские СМИ распространили недостоверную информацию о том, что в порту эмирата Эль-Фуджайра на нескольких танкерах возник пожар.

Фото: wam.ae