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Распространяемые слухи о взрыве в порту Эль-Фуджайры недостоверны
12 Мая 2019 19:27 85
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ЭЛЬ-ФУДЖАЙРА. КАЗИНФОРМ-WAM - Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли информацию о взрывах в порту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.
Пресс-служба эмирата Эль-Фуджайра, ОАЭ, опровергла информацию о сообщениях о взрывах, якобы прогремевших в местном порту сегодня утром, передает агентство WAM.
В своем заявлении пресс-служба подчеркивает, что движение в порту осуществляется в обычном режиме.
В заявлении также отмечается, что СМИ должны «опираться на точные и надежные официальные источники».
Отметим, что некоторые российские СМИ распространили недостоверную информацию о том, что в порту эмирата Эль-Фуджайра на нескольких танкерах возник пожар.
Фото: wam.ae
Ключевые слова: Происшествия,
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