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Распространители ложных данных о доходах казахстанцев должны быть наказаны - эксперт

11 Февраля 2022 13:11
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Распространители ложных данных о доходах казахстанцев должны быть наказаны - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Те, кто распространял ложную информацию о средней заработной плате и размере среднедушевого дохода, должны быть наказаны. Об этом заявил директор Центра религиоведения Института философии, политологии и религиоведения Алмасбек Шагырбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На расширенном заседании Правительства РК, прошедшем 8 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, с участием ответственных государственных органов, министерств и акимов областей и городов, были обсуждены вопросы социально-экономического развития, даны поручения по решению проблемных вопросов. Глава государства подчеркнул, что события, произошедшие в начале года, представляют серьезную угрозу нашей национальной безопасности», - сказал Алмасбек Шагырбай в беседе с корреспондентом агентства.

Директор Центра акцентировал внимание на том, что на раширенном заседании Правительства Президентом даны конкретные поручения по социально-экономическому направлению, повышению доходов населения Казахстана, финансовому рынку, дальнейшим путям экономического развития, обеспечению жильем уязвимых слоев общества, механизмам развития сельского хозяйства и законодательным решениям.

«Мы знаем, что в 2017-2020 годах при поддержке Правительства по государственной программе «Нұрлы жер» в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте специалистам различных отраслей были вручены ключи от жилья без первоначального взноса. На сегодня много молодых людей, стоящих в очереди на жилье. Необходимо увеличить такие программы, как «Нұрлы жер». На сегодняшний день доход почти 1 миллиона человек не достигает даже прожиточного минимума. Это худший показатель за последние 10 лет. Получается, за эти годы нас дезинформировали касательно доходов населения. Люди, выдававшие ложные данные, должны быть наказаны», - подчеркнул Алмасбек Шагырбай.


Фото: almaty.tv
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#Экономика   #Общество   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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