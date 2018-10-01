Распространители фейка о дефолте одного из банков в Казахстане установлены - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Установлены лица, причастные к распространению ложной информации о предстоящем дефолте одного из банков второго уровня в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Салдубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДВД Астаны расследуется факт распространения по WhatsApp ложной информации о предстоящем дефолте одного из банков второго уровня. В настоящее время установлены трое жителей Алматы, Шымкента и Алматинской области, которые причастны к ее распространению», - уточнил Алмас Садубаев.

Как пояснили в МВД, эти лица, не убедившись в достоверности информации и не являясь специалистами в банковской сфере, отправляли сообщения в различные группы WhatsApp.

«К примеру, в группу автолюбителей, группу «Мамочки» родителей детей, посещающих детский сад. Вот так, не осознавая всей ответственности, произведя один клик в телефоне, как правило, для привлечения внимания, люди становятся подозреваемыми по уголовным делам», - добавил Алмас Садубаев.

В ведомстве предупреждают, что за такое правонарушение, в зависимости от его тяжести, предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет

Ранее сообщалось, что по факту распространения ложной информации о финансовой ситуации в «Цеснабанке» проводится следствие.