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Распространители фейка о дефолте одного из банков в Казахстане установлены - МВД

1 Октября 2018 12:41 446
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Распространители фейка о дефолте одного из банков в Казахстане установлены - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Установлены лица, причастные к распространению ложной информации о предстоящем дефолте одного из банков второго уровня в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Алмас  Салдубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«ДВД Астаны расследуется факт распространения по WhatsApp ложной информации о предстоящем дефолте одного из банков второго уровня. В настоящее время установлены трое жителей Алматы, Шымкента и Алматинской области, которые причастны к ее распространению», - уточнил Алмас Садубаев.

Как пояснили в МВД, эти лица, не убедившись в достоверности информации и не являясь специалистами в банковской сфере, отправляли сообщения в различные группы WhatsApp. 

«К примеру, в группу автолюбителей, группу «Мамочки» родителей детей, посещающих детский сад. Вот так, не осознавая всей ответственности, произведя один клик в телефоне, как правило, для привлечения внимания, люди становятся подозреваемыми по уголовным делам», - добавил Алмас Садубаев.

В ведомстве предупреждают, что за такое правонарушение, в зависимости от его тяжести, предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет

Ранее сообщалось, что по факту распространения ложной информации о финансовой ситуации в «Цеснабанке» проводится следствие.

 

 

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Ключевые слова: Астана, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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