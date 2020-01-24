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Распространителей фейкового сообщения о волках в столице накажут

24 Января 2020 18:10
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Распространителей фейкового сообщения о волках в столице накажут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторов ложного сообщения о волках в Нур-Султане могут привлечь к ответственности. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник отделения природоохранной полиции района Алматы столичного Департамента полиции Владимир Колягин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Информация с видеороликом, распространенная в социальных сетях о том, что в столице якобы гуляет стая волков, не соответствует действительности», – сказал Владимир Колягин.

Спикер добавил, что распространители дезинформации будут привлечены к ответственности. Полицейские Нур-Султана уже ведут поиски авторов фейкового сообщения.

«Предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет согласно 274 ч. 2 УК РК», – подчеркнул Владимир Колягин.

На сегодня полицейскими проводится работа по обеспечению безопасности жителей столицы.

«Мы призываем не поддаваться панике, не верить данным слухам и выпущенным роликам», – добавил Владимир Колягин.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Экология,
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Серик Сабеков

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