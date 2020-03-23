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Распространителей фейков о коронавирусе задержали в Кызылординской области
23 Марта 2020 00:11
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские привлекли к уголовной ответственности троих жителей Кызылординской области за распространение ложной информации через мессенджер WhatsApp, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Сотрудниками Департамента полиции Кызылординской области были выявлены распространители ложной информации о том, что в области имеются заболевшие коронавирусом. Ими оказались две жительницы города и один житель Жанакорганского района.
Как выяснили полицейские, 19-летний молодой человек записал аудиосообщение в чат для своих сокурсников, однако сообщение быстро стало распространяться в чатах области.
Подозреваемые полностью признались и раскаялись в содеянном.
Все факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 274 части 4-ой Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения).
В связи с этим, полиция призывает жителей не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж.
«Для выявления таких фактов ежедневно проводится мониторинг социальных сетей, и полиция располагает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы установить провокаторов», – отметил начальник Департамента полиции области Султан Бекторе.
Ключевые слова: Кызылординская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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