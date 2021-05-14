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    21:21, 13 Май 2021 | GMT +6

    Распространительницу трамадола задержали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейскими задержана 36-летняя распространительница трамадола, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области выявили, что в поселке Балыкшы незаконно закуплено 60 доз трамадола и 19 доз трапикамеда. В ходе проведённой операции распространитель наркотических веществ был задержан с поличным», - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

    По его словам, в настоящее время в отношении 36-летней задержанной по статье 426 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий» в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области направлены документы для принятия решения.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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