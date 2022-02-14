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Распространенные виды мошенничества назвали в МВД Казахстана

14 Февраля 2022 12:00
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Распространенные виды мошенничества назвали в МВД Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С каждым годом в Казахстане растет количество преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно официальной статистике, в 2021 году зарегистрировано 41 тыс. мошенничеств. В 2020 году их было почти 33 тыс., рост составил +22,5%. За январь текущего года уже совершено 2,5 тыс. преступлений.

«Анализ указанных преступлений показывает, что наиболее часто они совершаются путём займа денежных средств – это более 6 тыс. случаев. Под предлогом оказания услуг совершено почти 3 тыс. мошенничеств. При продаже недвижимости либо транспортных средств совершено 2 тыс. преступлений. Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывают интернет-мошенничества. Если в 2020 году в Казахстане их количество составляло 14 тысяч преступлений, то по итогам прошлого года – уже свыше 21 тысячи», - рассказал Р.Дюсетаев во время брифинга.

Среди интернет-мошенничеств: получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям, оформление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций, хищение денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных граждан, мошенничества, совершенные под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, игры, инвестиции, ставки и т.д.


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#Борьба с преступностью   #Криминал   #Мошенничество  
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Автор:

Анеля Касымова

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