НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространение коронавируса не может завесить от уличной температуры. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, отвечая на вопрос по поводу того, почему летом коронавирус особенно прогрессирует, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время брифинга в СЦК журналист спросил, почему коронавирус особенно проявляется летом, а уровень заболеваемости снижается осенью и зимой.

«В каждом государстве свои климатические условия. Действительно, вирус замедлился зимой и прогрессировал к весне и лету. Мы не можем сказать, что распространение вируса зависит от температуры. Климат России, наверное, нам близок. В крупном государстве волна разная. У нас такая же ситуация. Но вакцинация гарантирует тому, что такие волны не будут прогрессировать», - сказал во время брифинга в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

Марат Шоранов при этом отметил, что снижение заболеваемости коронавирусом отмечалось и в прошлом году.

«Мы ожидаем, что благодаря вакцинации количество больных весной сократится. Сейчас мы можем сделать прогноз только на ближайшие два месяца. Поэтому есть только прогноз до ноября. Ситуация должна быть стабильной. Думаю, что в начале года мы сможем объяснить, что будет весной следующего года», - пояснил первый вице-министр.