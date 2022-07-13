13 Июля 2022 10:32

Распространение COVID-19 по-прежнему является чрезвычайной ситуацией международного значения - ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Из-за распространения крайне заразных подвидов омикрона – BA.4 и BA.5 – в мире растет число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а также показатели госпитализации и смертности. Об этом заявил в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, призвав правительства действовать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

По его словам, отслеживать вирус стало значительно сложнее, чем раньше, поскольку число тестирований и проведения секвенирования – генетического анализа вирусов SARS-CoV-2 – резко сократилось по всему миру. Без этих данных невозможно оценить характер подвидов, а также влияние, которое они оказывают на течение болезни и ее передачу.

По мнению главы ВОЗ, страны прилагают недостаточно усилий для сдерживания вируса. Он призвал правительства регулярно пересматривать меры реагирования в соответствии с меняющейся ситуацией.

Вакцинация

Д-р Тедрос напомнил о том, что вакцины позволили спасти миллионы жизней.

По его словам, сегодня правительства должны сосредоточить внимание на том, чтобы все люди из групп риска могли получить дополнительные бустерные дозы. Он также отметил необходимость вакцинирования населения от других смертельных болезней, включая корь и пневмонию.

Вирус Марбург

Д-р Тедрос сообщил о том, что в Гане выявлено два случая, при которых медики рассматривают возможность инфицирования вирусом Марбург. Вирус вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку, в половине случаев заканчивающуюся летальным исходом.

Анализы пациентов из Ганы направлены на исследование в Институт Пастера в Дакаре, Сенегал. Учитывая опасность заболевания, правительство уже сейчас отслеживает все контакты инфицированных и принимает другие меры предосторожности, чтобы не допустить вспышки.

Оспа обезьян

Оспа обезьян продолжает распространяться – из 63 стран мира поступили сообщения о 9 200 случаях инфицирования. На следующей неделе Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется, чтобы оценить ситуацию и выпустить рекомендации по борьбе с болезнью.

Члены комитета изучат показатели заболеваемости и смертности (если такие случаи есть), а также возможные мутации вируса. По результатам такого обзора эксперты решат, составляет ли распространение оспы обезьян чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения.





Фото: news.un.org