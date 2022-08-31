Распределительные сети АО «НК«QazaqGaz» в регионах на 100% готовы к отопительному сезону

None

Поручение председателя Правления Национальной компании «QazaqGaz» Санжара Жаркешова по подготовке к осенне-зимнему периоду исполнены досрочно. По состоянию на 27.08.2022 уровень готовности к предстоящему отопительному сезону газораспределительных сетей и сопутствующего оборудования, находящихся на балансе АО «КазТрансГаз Аймақ» (КТГА), дочерней компании АО «НК «QazaqGaz», составил 100 %.

Напомним, что КТГА обеспечивает природным газом все 11 газифицированных областей и три города республиканского значения – Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

По словам Генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Хакім Мақсұт, выполнены все регламентные работы, связанные с подготовкой сетей и сооружений на них к работе в зимних условиях.

«Необходимо отметить, что эти работы всегда выполняются в условиях беспрерывной подачи газа. В крайних случаях абоненты отключаются максимум на сутки или трое суток, в основном же – на несколько часов. Все подготовительные работы завершены полностью», - сказал Х. Мақсұт.

В совокупности по регионам присутствия АО «КазТрансГаз Аймақ» проведено приборное обследование порядка 4 тыс. километров газопроводов, проведен текущий ремонт 1 тыс. 366 газораспределительных пунктов, 102 тыс. 435 шкафных газорегуляторных пунктов, 1 тыс. 857 средств электрохимической защиты подземных газопроводов.

Во всех регионах присутствия в плановых мероприятиях были задействованы ведущие технические службы КТГА.

«Помимо плановой работы, в очередной раз напоминаем о необходимости неукоснительно соблюдать и выполнять правила пользования газом в быту», - напомнили в департаменте по связям с общественностью АО «КазТрансГаз Аймақ».

Благодаря комплексу работ, каждый потребитель получил памятки, брошюры и напоминания по безопасному пользованию «голубым топливом».

Миссия АО «КазТрансГаз Аймақ» - нести тепло и радость людям, вносить вклад в благосостояние страны.