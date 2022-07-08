8 Июля 2022 15:51

Распределить объемы авиатоплива между отечественными авиакомпаниями рекомендовали Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением в июле планово-предупредительных работ на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ), общий объем производства авиатоплива на внутреннем рынке на этот месяц составил 43 тыс. тонн, что меньше среднемесячного производства на 20 тыс. тонн. Наблюдается увеличение объемов потребления авиатоплива, это связано с ростом основных показателей после постепенного восстановления полетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

В мае и июне потребление авиатоплива возросло до 80 тыс. тонн в месяц, в июле и августе с учетом сезонности потребление ожидается на уровне 90 тыс. тонн в месяц. В связи с ежегодным сезонным проведением ремонтных работ на НПЗ и ограниченным производством авиационного топлива, Министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) неоднократно проводились совещания с авиакомпаниями и аэропортами для принятия мер по обеспечению долгосрочных контрактов на поставку импортного авиатоплива и подготовки резерва авиатоплива.

С учетом запланированного в июле ремонта ПНХЗ 3 июня МИИР совместно с Министерством энергетики РК с участием авиапредприятий и ресурсодержателей проведено совещание. Отмечалось, что будет проведен ремонт ПНХЗ и необходимость заблаговременно принять меры по бесперебойному обеспечению авиатопливом, в том числе проработать вопросы импорта авиатоплива с учетом необходимой потребности.

В условиях ограниченного производства авиатоплива на внутреннем рынке, в целях недопущения срыва программы полетов авиакомпаний и отмены рейсов Министерству энергетики рекомендовано объемы выработанного авиатоплива в июле в приоритетном порядке распределить между отечественными авиакомпаниями (Эйр Астана, СКАТ, Qazaq Air), выполняющими пассажирские перевозки. Тем самым, угрозы по приостановлению или отмены регулярных пассажирских рейсов не имеется, а основные объемы законтрактованного авиатоплива, в том числе импортного для аэропорта г. Алматы по информации администрации аэропорта находятся в пути.