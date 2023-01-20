Распределение жилья включили в карту коррупционных рисков в СКО

20 Января 2023, 11:00

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Очередной парадоксальный случай при распределении жилья произошел в Петропавловске. Горожанке выделили жилье, но саму ее об этом не уведомили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, женщине предоставили арендное жилье еще в августе 2021-го года. Есть соответствующий протокол заседания жилищной комиссии. Однако самой горожанке отдел жилищно-коммунального хозяйства о радостном событии не сообщил. Ключи она получила после вмешательства Антикоррупционной службы.

«Сферу распределения жилья включили в карту коррупционных рисков. Мониторинг жалоб и обращений, поступивших в департамент в течение четвертого квартала прошлого года, свидетельствует о наличии неразрешенных проблем при получении жилья у различных социальных категорий граждан. Ранее в карту коррупционных рисков области включили сельское хозяйство, дороги и инфраструктура, экономика и финансы», - отметил первый заместитель руководителя антикоррупционного ведомства Айдос Жунисов.

В конце прошлого года в похожей ситуации с распределением жилья оказалась мать-героиня. Она получили ключи от квартиры только «на бумаге». Тогда проблему удалось решить с помощью Антикора.