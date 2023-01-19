Распределение земельных участков проверит Антикор СКО

19 Января 2023, 14:33

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба начала внешний анализ коррупционных рисков в сфере распределения земельных участков и подведения инфраструктуры к объектам бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, анализ будет проводиться в течение одного месяца. В него включат торги на земельные участки, предоставление земель для ведения сельскохозяйственного производства, причины отказов в предоставлении прав на землю, распределение земель коммерческой зоны в населенных пунктах и другие.

«В Северном Казахстане самая богатая и плодородная земля, наша область – это история развития сельского хозяйства, локомотив по развитию экономики страны по рекордному урожаю зерновых ежегодно. Совокупность этих факторов обязывает нас очень серьезно относиться к развитию сельского хозяйства, не допуская реализации коррупционных схем от представителей государственной власти», - отметил руководитель департамента Сергей Перов.

Недавно прокуратура области сообщала, что за прошлый год вернули в госсобственность 232 земельных участка площадью 124 тысячи га, защитили права более 11 тысяч обладателей условных земельных долей в 26 проблемных предприятиях.

Ранее в Антикоррупционной службе объявляли о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в сфере водоснабжения.