12:50, 04 Июль 2025 | GMT +5
Распределены президентские стипендии между творческими вузами
18 стипендий Главы государства распределены между тремя творческими вузами страны. Решение принято 24 июня 2025 года, передает агентство Kazinform.
Приказ подписала министр культуры и информации Аида Балаева.
Стипендии получили:
- Казахская национальная консерватория имени Курмангазы — 4 стипендии студентам;
- Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой — 10 стипендий студентам;
- Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова — 3 стипендии студентам бакалавриата, 1 стипендия магистрантам.
Приказ вступает в силу с 14 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, сколько казахстанцев получили стипендию «Болашак» в 2025 году.