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    12:50, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Распределены президентские стипендии между творческими вузами

    18 стипендий Главы государства распределены между тремя творческими вузами страны. Решение принято 24 июня 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Мәдениет министрі
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Приказ подписала министр культуры и информации Аида Балаева.

    Стипендии получили:

    • Казахская национальная консерватория имени Курмангазы — 4 стипендии студентам;
    • Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой — 10 стипендий студентам;
    • Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова — 3 стипендии студентам бакалавриата, 1 стипендия магистрантам.

    Приказ вступает в силу с 14 июля 2025 года.

    Ранее сообщалось, сколько казахстанцев получили стипендию «Болашак» в 2025 году.

    Теги:
    Вузы Культура Аида Балаева Минкультуры и информации Образование Стипендии
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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