Распределены президентские стипендии между творческими вузами

Приказ подписала министр культуры и информации Аида Балаева.

Стипендии получили:

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы — 4 стипендии студентам;

Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой — 10 стипендий студентам;

Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова — 3 стипендии студентам бакалавриата, 1 стипендия магистрантам.

Приказ вступает в силу с 14 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, сколько казахстанцев получили стипендию «Болашак» в 2025 году.