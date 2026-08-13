Распознать инсульт до приезда скорой учат школьников в Казахстане

Почти 3 700 школьников в Казахстане в 2025–2026 учебном году научились распознавать основные признаки инсульта и правильно действовать в экстренной ситуации в рамках международной образовательной программы FAST Heroes. Такую информацию корреспонденту агентства Kazinform сообщили в Национальном научном центре развития имени Салидат Каирбековой.

Участниками программы стали 3 699 детей из 28 школ. Проект реализовывался в 27 школах Актюбинской области и одной пилотной школе Астаны.

FAST Heroes реализуется в Казахстане с 2021 года. За это время программа постепенно расширяла охват. В первый год ее участниками стали 593 ребенка из пяти школ Астаны. В 2024–2025 учебном году обучение прошли 1 725 детей, а в 2025–2026 учебном году их число увеличилось более чем в два раза.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 9 лет и построена по принципу межпоколенческого обучения. Полученные в школе знания дети передают родителям, бабушкам и дедушкам. Таким образом, информация о признаках инсульта распространяется не только среди школьников, но и внутри семей.

Как дети учатся распознавать инсульт

Вместо сложных медицинских терминов детям объясняют признаки инсульта с помощью мультфильмов, песен, игр, электронных книг, рабочих тетрадей и творческих заданий.

Обучение включает пять занятий, которые проходят раз в неделю. В ходе программы дети запоминают три основных признака инсульта:

лицо — внезапно появляется асимметрия;

рука — возникает слабость или онемение одной руки;

речь — человек не может четко произнести слова.

При появлении хотя бы одного из этих признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103.

Четвертый элемент алгоритма FAST — время. При инсульте промедление может стоить человеку здоровья и жизни, поэтому важно как можно раньше распознать симптомы и обратиться за медицинской помощью.

Фото: Kazinform

Дети становятся «супергероями» для своих близких

Концепция FAST Heroes основана на простой идее: бабушки и дедушки являются супергероями для детей, а дети, в свою очередь, могут стать супергероями для своих близких.

Получая знания о первых признаках инсульта, ребенок становится связующим звеном между медицинской информацией и семьей. Он может напомнить взрослым о необходимости своевременно распознать опасные симптомы и вызвать помощь.

В рамках реализации программы в Актюбинской области совместно с международными экспертами FAST Heroes и Angels Initiative были проведены обучающие вебинары на казахском и русском языках. Также создан единый канал взаимодействия, объединивший более 100 учителей начальных классов.

Программа FAST Heroes направлена на повышение осведомленности населения о признаках инсульта и важности своевременного обращения за медицинской помощью. Ее ключевой принцип — простые знания, которые ребенок может передать взрослым и которые однажды могут помочь спасти жизнь.

Ранее стало известно, что в Казахстане разрабатывается законопроект, предусматривающий ограничение в социальных сетях для детей младше 16 лет.