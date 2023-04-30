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Расположенные на проспекте Абилкайыр хана АЗС перенесут за черту города в Актобе

30 Апреля 2023, 23:03
Расположенные на проспекте Абилкайыр хана АЗС перенесут за черту города в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе расположенные на проспекте Абилкайыр хана АЗС перенесут за черту города. Об этом сообщила пресс-служба акима Актюбинской области, передает МИА «Казинформ».Комментарии

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов проинспектировал исполнение ранее данных им поручений касательно сноса металлических заборов за Дворцом спорта «Коныс» и комплексом «Рахат».

Ограждения, незаконно установленные около пяти лет назад, уже снесены, проводится работа по санитарной уборке прилегающей территории.

Напомним, глава региона поручил в кратчайшие сроки подготовить предложения по использованию земельного участка за Дворцом спорта «Коныс», который не так давно через суд был возвращен в государственный фонд. Сейчас на пустыре также ведутся работы по очистке от мусора.

Ералы Тугжанову были презентованы несколько проектов, которые могут быть реализованы на данном участке, однако все они были направлены на доработку и будут приняты с учетом общественного мнения.

​Осмотрев ход работ, аким области поставил задачу привести в соответствие с архитектурным обликом города и фасады коммерческих объектов.


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