11 Августа 2022 15:54

Расплатиться монетами за проезд в автобусах Павлодара будет дороже

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С конца октября – начала ноября проезд в автобусах Павлодара станет дороже при оплате наличными. Для тех, кто будет использовать транспортную карту или приложение, тариф не изменится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В конце октября – начале ноября в общественном транспорте введут дифференцируемый тариф для пассажиров. Тем, кто хочет оплатить поездку наличными, проезд обойдется в 130 тенге. Если использовать электронное билетирование – транспортную карту или приложение, сумма останется прежней – 80 тенге.

«Предварительно изучили опыт работы общественного транспорта и электронного билетирования в других областных центрах республики – Усть-Каменогорске, Уральске, где дифференцируемый тариф ввели в августе», – добавили в городском акимате.

В администрации пояснили, что дифтариф вводят, чтобы улучшить транспортную систему областного центра. На автопредприятиях увеличиваются расходы, потому что растет цена на ГСМ и другие материалы, нужно повышать зарплату работникам и обновлять автопарк. 21 автобусный маршрут и четыре маршрута малого класса субсидирует государство.

«Несмотря на субсидирование социально значимых маршрутов, данных мер недостаточно для улучшения работы общественного транспорта в областном центре. Один из шагов в решении этого вопроса мы видим в увеличении количества горожан, пользующихся системой электронного билетирования и, соответственно, выведения данных средств из теневого оборота, фиксирования их в доходной части перевозчиков», – добавили в акимате.

Все перевозчики в областном центре работают с единым оператором ТОО «Смарт Автобус ПВ». За полгода в общественном транспорте горожане совершили 9,1 млн поездок, из них 3,8 млн оплатили наличными. Системой электронного билетирования пользовались 58,2 % пассажиров.

В акимате считают, что благодаря дифтарифу горожане станут чаще использовать электронное билетирование, и так власти узнают реальное состояние автопредприятий.

Фото: pavlodarnews.kz