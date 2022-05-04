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Расписки перестанут выдавать в ЦОНах
4 Мая 2022 17:09

Расписки перестанут выдавать в ЦОНах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корпорация «Правительство для граждан» переведет большинство госуслуг на безбумажное обслуживание. Для этого в центрах обслуживания населения исключили бумажные расписки по восьми услугам. В ближайшее время на обслуживание без расписок перейдут и все остальные услуги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениша Абдильдина, переход на безбумажное обслуживание будет осуществлен в несколько этапов. «Во время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата миллионы тонн бумаги необходимо заменять на технологии и онлайн-сервисы, что мы и делаем. Теперь казахстанцам будет приходить sms-уведомление, где будет указано, в какое время и в какой ЦОН необходимо обратиться за готовым документом. Оператору ЦОН клиенту достаточно предъявить электронный вариант расписки», - рассказал Абдильдин.

Ежегодно специалисты центров обслуживания населения выдают казахстанцам около 6 млн расписок по данным восьми услугам (40% от общего количества расписок). Отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая резко подорожала в 2022 году.

В целях оптимизации бюджета Правительство для граждан приняло решение перейти на использование экобумаги из полубеленой целлюлозы. Она отличается от обычной желтым цветом, что не влияет на качество напечатанного текста.

Кроме того, она подходит для любых принтеров и копировальных аппаратов. На использование такой бумаги переходят многие госорганы, университеты и банки.

Список услуг, по которым не будут выдаваться расписки:

Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан

Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан

Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния

Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости

Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество

Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости

Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.




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