Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 6 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в шести видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов.

06:37 - Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Двойка. 500 метров

Светлана Усова, Маргарита Торлопова

06:52 - Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Одиночка. 1000 метров

Сергей Емельянов

07:20 - Художественная гимнастика. Многоборье. Квалификация

Алина Адильханова

08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала

65 кг. Даулет Ниязбеков — Алехандро Вальдес (Куба)

97 кг. Алишер Ергали — Мохаммед Фардж (Алжир)

08:30 - Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала

50 кг. Валентина Исламова — Люсия Йепес (Эквадор)

11:54 - Современное пятиборье. Женщины

Елена Потапенко

13:30 - Легкая атлетика. Спортивная ходьба. 20 километров. Женщины

Айман Ратова

14:00 - Каратэ. Мужчины

75 кг. Нурканат Ажиканов

15:50 - Вольная борьба. Мужчины. Схватка за «бронзу»

74 кг. Данияр Кайсанов.





Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров





