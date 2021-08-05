Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 6 августа
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в шести видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов.
06:37 - Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Двойка. 500 метров
Светлана Усова, Маргарита Торлопова
06:52 - Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Одиночка. 1000 метров
Сергей Емельянов
07:20 - Художественная гимнастика. Многоборье. Квалификация
Алина Адильханова
08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
65 кг. Даулет Ниязбеков — Алехандро Вальдес (Куба)
97 кг. Алишер Ергали — Мохаммед Фардж (Алжир)
08:30 - Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
50 кг. Валентина Исламова — Люсия Йепес (Эквадор)
11:54 - Современное пятиборье. Женщины
Елена Потапенко
13:30 - Легкая атлетика. Спортивная ходьба. 20 километров. Женщины
Айман Ратова
14:00 - Каратэ. Мужчины
75 кг. Нурканат Ажиканов
15:50 - Вольная борьба. Мужчины. Схватка за «бронзу»
74 кг. Данияр Кайсанов.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров
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