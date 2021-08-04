Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 5 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в семи видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований с участием казахстанцев.

03:30 - Плавание на открытой воде. Мужчины

Виталий Худяков

06:10 - Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины

Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова

08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала

74 кг. Данияр Кайсанов — Кейсукэ Отогуро (Япония)

08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала

125 кг. Юсуп Батырмурзаев — Геннадий Чудинович (Германия)

08:30 - Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала

53 кг. Татьяна Ахметова — Роксана Марта Засина (Польша)

09:05 - Каратэ. Мужчины. Квалификация

67 кг. Дархан Асадилов

10:00 - Современное пятиборье. Женщины

Елена Потапенко

11:48 - Бокс. Мужчины. Полуфинал

52 кг. Сакен Бибосынов — Галаль Яфай (Великобритания)

12:30- Велотрек. Мужчины. Омниум

Артем Захаров

13:30 - Современное пятиборье. Мужчины

Павел Ильяшенко

13:30 - Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 километров

Георгий Шейко

14:00 - Каратэ. Женщины. Квалификация

55 кг. Молдир Жанбырбай

15:50 - Вольная борьба. Мужчины. Матч за «бронзу»

57 кг. Нурислам Санаев.





