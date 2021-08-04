Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 5 августа
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в семи видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Ниже представлено полное расписание соревнований с участием казахстанцев.
03:30 - Плавание на открытой воде. Мужчины
Виталий Худяков
06:10 - Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины
Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова
08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
74 кг. Данияр Кайсанов — Кейсукэ Отогуро (Япония)
08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
125 кг. Юсуп Батырмурзаев — Геннадий Чудинович (Германия)
08:30 - Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
53 кг. Татьяна Ахметова — Роксана Марта Засина (Польша)
09:05 - Каратэ. Мужчины. Квалификация
67 кг. Дархан Асадилов
10:00 - Современное пятиборье. Женщины
Елена Потапенко
11:48 - Бокс. Мужчины. Полуфинал
52 кг. Сакен Бибосынов — Галаль Яфай (Великобритания)
12:30- Велотрек. Мужчины. Омниум
Артем Захаров
13:30 - Современное пятиборье. Мужчины
Павел Ильяшенко
13:30 - Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 километров
Георгий Шейко
14:00 - Каратэ. Женщины. Квалификация
55 кг. Молдир Жанбырбай
15:50 - Вольная борьба. Мужчины. Матч за «бронзу»
57 кг. Нурислам Санаев.
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