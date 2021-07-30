+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 18 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 31 июля

30 Июля 2021 18:10
Поделиться:
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 31 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в четырех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Протащить 26-тонный самолет: попытка побить рекорд по силовому экстриму не удалось казахстанцу
В следующей Олимпиаде наши тяжелоатлеты будут участвовать в полном составе – Алдияр Нуралинов Предвзятого отношения к нашим тяжелоатлетам в Токио мы не замечали – Алдияр Нуралинов Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля

07:00 Водное поло. Мужчины. Предварительный раунд

Казахстан — Черногория

07:35 Стрельба из лука. Мужчины. 1/8 финала

Ильфат Абдуллин — Цзялунь Ли (Китай)

12:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзовую медаль

Елена Рыбакина — Элина Свитолина (Украина)

14:48 Бокс. Мужчины. 1/8 финала

52 кг. Сакен Бибосынов — Биллаль Беннама (Франция)

15:36 Бокс. Мужчины. 1/8 финала

63 кг. Закир Сафиуллин — Дайсукэ Наримацу (Япония)

На данный момент в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио по-прежнему три медали: «бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:
Новости по теме
Протащить 26-тонный самолет: попытка побить рекорд по силовому экстриму не удалось казахстанцу
В следующей Олимпиаде наши тяжелоатлеты будут участвовать в полном составе – Алдияр Нуралинов
Предвзятого отношения к нашим тяжелоатлетам в Токио мы не замечали – Алдияр Нуралинов
Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля
Популярное
1 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
2 Президенту доложили о подготовке к учебному году
3 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
4 В Нур-Султане увеличили количество коек в ковидных стационарах
5 В Нур-Султане наказаны заведения, работавшие за закрытыми дверями
Читайте также
Надеюсь на следующей Олимпиаде побороться за «золото» – Игорь Сон
Легкоатлетка Ольга Рыпакова не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив