Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 31 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в четырех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

07:00 Водное поло. Мужчины. Предварительный раунд

Казахстан — Черногория

07:35 Стрельба из лука. Мужчины. 1/8 финала

Ильфат Абдуллин — Цзялунь Ли (Китай)

12:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзовую медаль

Елена Рыбакина — Элина Свитолина (Украина)

14:48 Бокс. Мужчины. 1/8 финала

52 кг. Сакен Бибосынов — Биллаль Беннама (Франция)

15:36 Бокс. Мужчины. 1/8 финала

63 кг. Закир Сафиуллин — Дайсукэ Наримацу (Япония)

На данный момент в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио по-прежнему три медали: «бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов