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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля

29 Июля 2021 18:43
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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступят только в легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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09:15 Бег на 100 метров. Женщины. Квалификация

Ольга Сафронова

16:05 Тройной прыжок. Женщины. Квалификация

Мария Овчинникова, Ирина Эктова, Ольга Рыпакова.

Напомним, на данный момент Казахстан смог завоевать три медали на Олимпиаде-2020 в Токио — все бронзовые. Сначала «бронзу» стране принес дзюдоист Елдос Сметов, а затем его успех повторили тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

Всего Казахстан представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. Олимпиада продлится до 8 августа.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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