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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля
29 Июля 2021 18:43
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступят только в легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеИтоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля В каких видах спорта Казахстан еще рассчитывает на олимпийские медали В Японии суточный прирост СOVID-19 впервые превысил 10 000 случаев
09:15 Бег на 100 метров. Женщины. Квалификация
Ольга Сафронова
16:05 Тройной прыжок. Женщины. Квалификация
Мария Овчинникова, Ирина Эктова, Ольга Рыпакова.
Напомним, на данный момент Казахстан смог завоевать три медали на Олимпиаде-2020 в Токио — все бронзовые. Сначала «бронзу» стране принес дзюдоист Елдос Сметов, а затем его успех повторили тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.
Всего Казахстан представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. Олимпиада продлится до 8 августа.
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