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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля
28 Июля 2021 20:05
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в четырех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Ниже представлено полное расписание соревнований (время указано по Нур-Султану).
08:30 Водное поло. Мужчины
Предварительный раунд. Казахстан — Испания
12:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Полуфинал
Елена Рыбакина — Белинда Бенчич (Швейцария)
14:15 Бокс. Мужчины
75 кг 1/8 финала. Абильхан Аманкул — Фанат Кахрамонов (Узбекистан)
14:18 Стрельба из лука. Мужчины
1/32 финала. Ильфат Абдуллин — Джеймс Вудгейт (Великобритания)
15:51 Бокс. Мужчины
+91 кг. 1/8 финала. Камшыбек Кункабаев — Юсри Резк Мостафа Хафез (Египет).
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