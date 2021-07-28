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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля

28 Июля 2021 20:05
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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в четырех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Ниже представлено полное расписание соревнований (время указано по Нур-Султану).

08:30 Водное поло. Мужчины

Предварительный раунд. Казахстан — Испания

12:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Полуфинал

Елена Рыбакина — Белинда Бенчич (Швейцария)

14:15 Бокс. Мужчины

75 кг 1/8 финала. Абильхан Аманкул — Фанат Кахрамонов (Узбекистан)

14:18 Стрельба из лука. Мужчины

1/32 финала. Ильфат Абдуллин — Джеймс Вудгейт (Великобритания)

15:51 Бокс. Мужчины

+91 кг. 1/8 финала. Камшыбек Кункабаев — Юсри Резк Мостафа Хафез (Египет).


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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