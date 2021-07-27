Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 28 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в семи видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований с участием казахстанцев (время указано по Нур-Султану).

06:30 Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала

Санжар Мусаев — Дапен Ван (Китай)



08:00 Дзюдо. Мужчины. 1/32 финала

90 кг. Ислам Бозбаев — Рафаэл Маседо (Бразилия)



08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Елена Рыбакина — Гарбинье Мугуруса (Испания)

08:00 Теннис. Микст. Первый круг

Ярослава Шведова / Андрей Голубев — Эна Сибахара / Бен Маклахлан (Япония)

08:21 Плавание. Мужчины. Брасс. 200 метров. Полуфинал

Дмитрий Баландин

09:03 Бокс. Женщины. 1/8 финала

75 кг. Надежда Рябец — Тамара Тибо (Канада)

09:51 Бокс. Мужчины. 1/8 финала

57 кг. Серик Темиржанов — Дюк Рэган (США)

10:39 Бокс. Мужчины. 1/8 финала

81 кг. Бекзад Нурдаулетов — Имам Хатаев (Россия)



11:00 Велоспорт. Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом

Алексей Луценко

16:15 Спортивная гимнастика. Мужчины

Милад Карими.





Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов