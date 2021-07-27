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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 28 июля

27 Июля 2021 21:20
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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 28 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в семи видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Ниже представлено полное расписание соревнований с участием казахстанцев (время указано по Нур-Султану).
06:30 Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
Санжар Мусаев — Дапен Ван (Китай)

08:00 Дзюдо. Мужчины. 1/32 финала
90 кг. Ислам Бозбаев — Рафаэл Маседо (Бразилия)

08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал
Елена Рыбакина — Гарбинье Мугуруса (Испания)
08:00 Теннис. Микст. Первый круг
Ярослава Шведова / Андрей Голубев — Эна Сибахара / Бен Маклахлан (Япония)
08:21 Плавание. Мужчины. Брасс. 200 метров. Полуфинал
Дмитрий Баландин
09:03 Бокс. Женщины. 1/8 финала
75 кг. Надежда Рябец — Тамара Тибо (Канада)
09:51 Бокс. Мужчины. 1/8 финала
57 кг. Серик Темиржанов — Дюк Рэган (США)
10:39 Бокс. Мужчины. 1/8 финала
81 кг. Бекзад Нурдаулетов — Имам Хатаев (Россия)

11:00 Велоспорт. Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Алексей Луценко
16:15 Спортивная гимнастика. Мужчины
Милад Карими.


Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов


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