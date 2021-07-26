Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские атлеты выступят в шести видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Ниже представлено полное расписание соревнований (время – по Нур-Султану).
08:00 Дзюдо. Мужчины
81 килограмм. Дидар Хамза – Саид Моллаи (Монголия)
08:00 Тхэквондо. Женщины
+67 килограммов. Жансель Дениз – Светлана Осипова (Узбекистан)
08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд
Елена Рыбакина – Донна Векич (Хорватия)
08:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд
Михаил Кукушкин – Илья Ивашко (Беларусь)
09:45 Тхэквондо. Мужчины
+80 килограммов. Руслан Жапаров – Александр Бахманн (Германия)
11:00 Водное поло. Мужчины
Казахстан – Сербия
14:15 Бокс. Мужчины
69 килограммов. Аблайхан Жусупов – Деланте Джонсон (США)
15:51 Бокс. Мужчины
91 килограмм. Василий Левит – Эммануэль Рейес Пла (Испания)
16:50 Плавание. Мужчины. 200 метров. Брасс
Дмитрий Баландин.
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