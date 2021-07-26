Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские атлеты выступят в шести видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований (время – по Нур-Султану).

08:00 Дзюдо. Мужчины

81 килограмм. Дидар Хамза – Саид Моллаи (Монголия)

08:00 Тхэквондо. Женщины

+67 килограммов. Жансель Дениз – Светлана Осипова (Узбекистан)

08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд

Елена Рыбакина – Донна Векич (Хорватия)

08:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд

Михаил Кукушкин – Илья Ивашко (Беларусь)

09:45 Тхэквондо. Мужчины

+80 килограммов. Руслан Жапаров – Александр Бахманн (Германия)

11:00 Водное поло. Мужчины

Казахстан – Сербия

14:15 Бокс. Мужчины

69 килограммов. Аблайхан Жусупов – Деланте Джонсон (США)

15:51 Бокс. Мужчины

91 килограмм. Василий Левит – Эммануэль Рейес Пла (Испания)

16:50 Плавание. Мужчины. 200 метров. Брасс

Дмитрий Баландин.





