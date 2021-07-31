Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 1 августа

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОМР - Завтра казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в трех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Расписание выступлений казахстанцев на 1 августа:
08:00 Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
60 кг. Мирамбек Айнагулов — Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан)
08:00 Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
76 кг. Эльмира Сыздыкова — Айпери Медет Кызы (Кыргызстан)
08:17 Легкая атлетика. Бег на 400 метров. Мужчины. Квалификация
Михаил Литвин
14:00 Спортивная гимнастика. Финал в вольных упражнениях
Милад Карими
15:18 Бокс. Мужчины. 1/4 финала
Абильхан Аманкул — Эберт Соуза (Бразилия)
16:24 Бокс. Мужчины. 1/4 финала
Камшыбек Кункабаев — Иван Верясов (Россия)
На данный момент в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио по-прежнему три медали: «бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.