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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 1 августа

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Июля 2021, 19:55
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 1 августа

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОМР - Завтра казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в трех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Расписание выступлений казахстанцев на 1 августа:

08:00 Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
60 кг. Мирамбек Айнагулов — Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан)
08:00 Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
76 кг. Эльмира Сыздыкова — Айпери Медет Кызы (Кыргызстан)
08:17 Легкая атлетика. Бег на 400 метров. Мужчины. Квалификация
Михаил Литвин

14:00 Спортивная гимнастика. Финал в вольных упражнениях

Милад Карими

15:18 Бокс. Мужчины. 1/4 финала
Абильхан Аманкул — Эберт Соуза (Бразилия)

16:24 Бокс. Мужчины. 1/4 финала
Камшыбек Кункабаев — Иван Верясов (Россия)

На данный момент в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио по-прежнему три медали: «бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.


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