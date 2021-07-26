Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены выступят в восьми видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований.



06:00 Стендовая стрельба. Скит. Женщины

Асем Орынбай, Зоя Кравченко

06:30. Стрельба из лука. Мужчины. Командные соревнования

Казахстан — Индия

08:00 Дзюдо. Мужчины

73 килограмма. Жансай Смагулов — Фердинанд Карапетян (Армения)

08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд

Елена Рыбакина — Ребекка Петерсон (Швеция)



11:00 Каноэ. Гребной слалом. Мужчины.

Александр Куликов

11:30 Настольный теннис. Мужчины

Кирилл Герасименко — Тимо Болль (Германия)



15:03 Бокс. Мужчины

52 килограмма. Сакен Бибосынов — Янкьель Ривера Фигероа (Пуэрто-Рико)



16:50. Тяжелая атлетика. Женщины

55 килограммов. Зульфия Чиншанло