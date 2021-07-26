Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены выступят в восьми видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Ниже представлено полное расписание соревнований.
06:00 Стендовая стрельба. Скит. Женщины
Асем Орынбай, Зоя Кравченко
06:30. Стрельба из лука. Мужчины. Командные соревнования
Казахстан — Индия
08:00 Дзюдо. Мужчины
73 килограмма. Жансай Смагулов — Фердинанд Карапетян (Армения)
08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд
Елена Рыбакина — Ребекка Петерсон (Швеция)
11:00 Каноэ. Гребной слалом. Мужчины.
Александр Куликов
11:30 Настольный теннис. Мужчины
Кирилл Герасименко — Тимо Болль (Германия)
15:03 Бокс. Мужчины
52 килограмма. Сакен Бибосынов — Янкьель Ривера Фигероа (Пуэрто-Рико)
16:50. Тяжелая атлетика. Женщины
55 килограммов. Зульфия Чиншанло
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