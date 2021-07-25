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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 25 июля

25 Июля 2021 00:32
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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 25 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 июля на Олимпийских играх в Токио Казахстан будет представлен в одиннадцати видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Ниже представлено полное расписание соревнований (время — по Нур-Султану).


06:00 Стендовая стрельба. Скит. Женщины
Асем Орынбай, Зоя Кравченко
08:00 Дзюдо. Мужчины
Ерлан Серикжанов — Орхан Сафаров (Азербайджан)
08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд
Ярослава Шведова — Айла Томлянович (Австралия)
Юлия Путинцева — Надя Подорошка (Аргентина)
08:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд
Михаил Кукушкин — Федерико Кория (Аргентина)
09:45 Фехтование. Мужчины
Руслан Курбанов — Марко Фикера (Италия)
10:00 Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. 10 метров. Мужчины
Юрий Юрков
10:00 Каноэ. Одиночки, гребной слалом. Мужчины
Александр Куликов
10:50 Каноэ. Одиночки, гребной слалом. Женщины
Екатерина Смирнова
12:30 Настольный теннис. Мужчины
Кирилл Герасименко — Любомир Янчарик (Чехия)

12:50 Тяжелая атлетика. Мужчины
61 килограмм. Игорь Сон
16:04 Плавание. 100 метров на спине. Женщины
Диана Назарова

16:24 Бокс. Мужчины
63 килограмма. Закир Сафиуллин — Леодан Песо Сабойя (Перу)
16:50 Водное поло. Мужчины
Казахстан — Хорватия


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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