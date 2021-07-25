Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 25 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 июля на Олимпийских играх в Токио Казахстан будет представлен в одиннадцати видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований (время — по Нур-Султану).



06:00 Стендовая стрельба. Скит. Женщины

Асем Орынбай, Зоя Кравченко

08:00 Дзюдо. Мужчины

Ерлан Серикжанов — Орхан Сафаров (Азербайджан)

08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд

Ярослава Шведова — Айла Томлянович (Австралия)

Юлия Путинцева — Надя Подорошка (Аргентина)

08:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд

Михаил Кукушкин — Федерико Кория (Аргентина)

09:45 Фехтование. Мужчины

Руслан Курбанов — Марко Фикера (Италия)

10:00 Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. 10 метров. Мужчины

Юрий Юрков

10:00 Каноэ. Одиночки, гребной слалом. Мужчины

Александр Куликов

10:50 Каноэ. Одиночки, гребной слалом. Женщины

Екатерина Смирнова

12:30 Настольный теннис. Мужчины

Кирилл Герасименко — Любомир Янчарик (Чехия)



12:50 Тяжелая атлетика. Мужчины

61 килограмм. Игорь Сон

16:04 Плавание. 100 метров на спине. Женщины

Диана Назарова



16:24 Бокс. Мужчины

63 килограмма. Закир Сафиуллин — Леодан Песо Сабойя (Перу)

16:50 Водное поло. Мужчины

Казахстан — Хорватия