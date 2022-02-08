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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 9 февраля
8 Февраля 2022 18:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 9 февраля, казахстанские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пекине в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и шорт-треке. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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08:15, 11:45 - горнолыжный спорт. Слалом, женщины. Первая попытка, вторая попытка (финал).
Александра Троицкая
14:00, 17:00 - лыжное двоеборье. Мужчины. Нормальный трамплин, гонка на 10 км.
Чингиз Ракпаров
17:00, 18:29, 19:13 - шорт-трек. Мужчины. 1500 метров. Четвертьфинал, полуфинал, финал.
Адиль Галиахметов, Денис Никиша
17:44 - шорт-трек. Женщины. 1000 метров. Квалификация
Ольга Тихонова.
Фото: НОК РК
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