Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 9 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 9 февраля, казахстанские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пекине в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и шорт-треке. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

08:15, 11:45 - горнолыжный спорт. Слалом, женщины. Первая попытка, вторая попытка (финал).

Александра Троицкая

14:00, 17:00 - лыжное двоеборье. Мужчины. Нормальный трамплин, гонка на 10 км.

Чингиз Ракпаров

17:00, 18:29, 19:13 - шорт-трек. Мужчины. 1500 метров. Четвертьфинал, полуфинал, финал.

Адиль Галиахметов, Денис Никиша

17:44 - шорт-трек. Женщины. 1000 метров. Квалификация

Ольга Тихонова.

Фото: НОК РК