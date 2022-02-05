Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 6 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 6 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Пекине в трех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

13:00 – Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Финал.

Виталий Пухкало, Евгений Величко.

16:00, 17:30 – Фристайл (могул). Женщины. Вторая квалификация, финал.

Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Олеся Граур.

17:00, 18:00 – Прыжки с трамплина (К-98). Мужчины. Первый раунд, финал.

Данил Васильев, Сергей Ткаченко.

Всего Казахстан на Олимпиаде-2022 в Пекине представляют 34 спортсмена. Напомним, на данный момент лучшим результатом Казахстана является пятое место в смешанной командной эстафете в шорт-треке.