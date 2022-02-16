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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля

16 Февраля 2022 19:37
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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четверг, 17 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Пекине лишь в одном виде спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время — по Нур-Султану).

14:30 Конькобежный спорт. Женщины. 1000 метров. Финал

Надежда Морозова, Екатерина Айдова.

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. На данный момент среди всех участников соревнований ближе всего к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — в финальном забеге на дистанции 500 метров он занял четвертое место и остановился в шаге от пьедестала.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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