Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четверг, 17 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Пекине лишь в одном виде спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время — по Нур-Султану).

14:30 Конькобежный спорт. Женщины. 1000 метров. Финал

Надежда Морозова, Екатерина Айдова.

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. На данный момент среди всех участников соревнований ближе всего к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — в финальном забеге на дистанции 500 метров он занял четвертое место и остановился в шаге от пьедестала.