Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В среду, 16 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в трех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время – по Нур-Султану).

08:15, 11:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. Первая попытка, вторая попытка (финал)

Захар Кучин

13:15, 15:15 Лыжные гонки. Командный спринт, женщины. Полуфинал, финал

Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина

17:30, 18:15, 19:11 Шорт-трек. Женщины. 1500 метров. Четвертьфинал, полуфинал, финал

Ольга Тихонова

Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине от Казахстана выступают 34 спортсмена. На данный момент среди всех участников соревнований ближе всего к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев – он выступил в финале на дистанции 500 метров, где занял четвертое место. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.



