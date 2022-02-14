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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля
14 Февраля 2022 21:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 февраля на Олимпийских играх в Пекине выступят два спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
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Ниже представлено расписание их выступлений по времени Нур-Султана.
14:00, 17:00 Лыжное двоеборье. Мужчины. Большой трамплин, гонка на 10 км
Чингиз Ракпаров
17:00 Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика. Квалификация
Шерзод Хаширбаев
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. На данный момент ближе всех к медали у Казахстана был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.
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