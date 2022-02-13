Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 14 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Пекине лишь в одном виде спорта — во фристайле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Расписание выступлений казахстанцев можно посмотреть ниже (время — по Нур-Султану).

13:00, 17:00 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация, финал

Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева

Напомним, изначально квалификация в лыжной акробатике должна была пройти в воскресенье, 13 февраля, но соревнования были перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

Всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпиада продлится до 20 февраля.





