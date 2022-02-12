Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 13 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине будет представлен в пяти видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время — по Нур-Султану).
08:15, 11:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка, вторая попытка (финал).
Захар Кучин.
15:00 Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км.
Галина Вишневская-Шепоренко.
16:45 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км.
Александр Мухин.
17:00 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация.
Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева.
17:00, 17:27, 18:09 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Четвертьфинал, полуфинал, финал.
Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Абзал Ажгалиев.
19:56 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал.
Екатерина Айдова.
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