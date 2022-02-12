Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 13 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине будет представлен в пяти видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время — по Нур-Султану).

08:15, 11:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка, вторая попытка (финал).

Захар Кучин.

15:00 Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км.

Галина Вишневская-Шепоренко.

16:45 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км.

Александр Мухин.

17:00 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация.

Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева.

17:00, 17:27, 18:09 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Четвертьфинал, полуфинал, финал.

Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Абзал Ажгалиев.

19:56 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал.

Екатерина Айдова.