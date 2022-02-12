+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля

12 Февраля 2022 19:02
Поделиться:
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 13 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине будет представлен в пяти видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля
Иван Аржанников: Чуть-чуть не получился бег Все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома – Уразгали Сельтеев Не все получилось – Ирина Быкова прокомментировала эстафету по лыжным гонкам в Пкине-2022

Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время — по Нур-Султану).

08:15, 11:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка, вторая попытка (финал).

Захар Кучин.

15:00 Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км.

Галина Вишневская-Шепоренко.

16:45 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км.

Александр Мухин.

17:00 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация.

Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева.

17:00, 17:27, 18:09 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Четвертьфинал, полуфинал, финал.

Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Абзал Ажгалиев.

19:56 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал.

Екатерина Айдова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля
Иван Аржанников: Чуть-чуть не получился бег
Все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома – Уразгали Сельтеев
Не все получилось – Ирина Быкова прокомментировала эстафету по лыжным гонкам в Пкине-2022
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
2 Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
3 Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
4 В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
5 Без вести пропавший россиянин найден в Караганде
6 Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
Читайте также
Казахстанский конькобежец дебютировал на Олимпийских играх
Пекин-2022: Казахстанские лыжницы в эстафете 4×5 км стали 15-ми на Олимпиаде
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
Без вести пропавший россиянин найден в Караганде
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив