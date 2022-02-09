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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 10 февраля

9 Февраля 2022 20:17
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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 10 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В четверг, 10 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине будет представлен в двух видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время — по Нур-Султану).

13:00 - лыжные гонки. Женщины. Гонка на 10 км с раздельным стартом. Классический стиль.
Валерия Тюленева, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина

17:00, 17:50 - фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Первый финал, второй финал.
Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев

Олимпиада-2022 в Пекине продлится до 20 февраля. Казахстан на зимних Олимпийских играх представляют 34 спортсмена.




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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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