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    10:18, 31 Август 2024 | GMT +6

    Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Паралимпиаде в Париже 31 августа

    паралимпиада
    Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры РК

    Министерство туризма и спорта РК опубликовало расписание выступлений Национальной сборной РК на Паралимпиаде в Париже 31 августа. Об этом передает агентство Kazinform.

    Парапулевая стрельба

    12:30 - Еркин Габбасов;

    15:00 - Севда Алиева

    Финал. Паралегкая атлетика

    13:08 - Гульбахыт Каиржанова

    Паратаэквондо

    14:26 - Нурлан Домбаев;

    14:48 - Нышан Омирали

    Волейбол сидя

    17:00 - Казахстан - Босния и Герцеговина

    Смотреть Паралимпийские игры в прямом эфире можно на телеканале Qazsport.

     

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Спорт спортсмены Казахстана Франция Паралимпиада 2024
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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