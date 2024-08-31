Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Паралимпиаде в Париже 31 августа

Министерство туризма и спорта РК опубликовало расписание выступлений Национальной сборной РК на Паралимпиаде в Париже 31 августа. Об этом передает агентство Kazinform.

Парапулевая стрельба

12:30 - Еркин Габбасов;

15:00 - Севда Алиева

Финал. Паралегкая атлетика

13:08 - Гульбахыт Каиржанова

Паратаэквондо

14:26 - Нурлан Домбаев;

14:48 - Нышан Омирали

Волейбол сидя

17:00 - Казахстан - Босния и Герцеговина

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