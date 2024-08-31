10:18, 31 Август 2024 | GMT +6
Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Паралимпиаде в Париже 31 августа
Министерство туризма и спорта РК опубликовало расписание выступлений Национальной сборной РК на Паралимпиаде в Париже 31 августа. Об этом передает агентство Kazinform.
Парапулевая стрельба
12:30 - Еркин Габбасов;
15:00 - Севда Алиева
Финал. Паралегкая атлетика
13:08 - Гульбахыт Каиржанова
Паратаэквондо
14:26 - Нурлан Домбаев;
14:48 - Нышан Омирали
Волейбол сидя
17:00 - Казахстан - Босния и Герцеговина
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