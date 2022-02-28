Расписание репатриационных рейсов из Катовице для граждан Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три репатриационных рейса из польского города Катовице организуют для граждан Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В связи с тем, что ситуация в Украине была оценена с высоким риском для безопасности и закрытием воздушного пространства Украины согласно NOTAM, 24 февраля 2022 года авиакомпания «Эйр Астана» приостановила все регулярные рейсы в Украину с 24 февраля по 7 марта 2022 года. Ранее регулярное пассажирское авиасообщение между Казахстаном и Украиной выполнялось авиакомпанией «Эйр Астана» по следующим маршрутам: Алматы – Киев, 3 рейса в неделю, Нур-Султан – Киев, 1 рейс в неделю.

В целях вывоза казахстанских граждан в Казахстан, Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Министерством иностранных дел РК, Посольствами РК в Украине и Польше, а также авиакомпанией «Эйр Астана» проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) – Атырау.

По информации МИД РК расходы на организацию репатриационных рейсов будут покрыты за счет государства.

Авиакомпания «Эйр Астана» планирует выполнить 3 рейса на ВС типа А-321 (вместимость 179 кресел):

1) 28 февраля Атырау (08:45) – Катовице (09:00/10:30) – Атырау (19:20), местное время;

Справочно: 28 февраля Атырау (09:45) – Катовице (14:00/15:30) – Атырау (20:20), время г. Нур-Султан.

2) 28 февраля Атырау (14:00) – Катовице (14:20/16:00) – Атырау (00:20+1), местное время.

Справочно: 28 февраля Атырау (15:00) – Катовице (19:00/20:30) – Атырау (21:20), время г. Нур-Султан.

Расписание 3-го рейса будет сообщено дополнительно.

По информации Консула РК в Польше по состоянию на 08:00 ч. 28 февраля в г. Катовице находятся 80 граждан Казахстана (49 пассажиров и 31 сотрудник Посольства РК в Украине). Также, 28 февраля 116 казахстанских граждан прошли украинско-польскую границу и в настоящее время направляются в аэропорт г. Катовице. Ориентировочное время прибытия граждан РК в г. Катовице 07:00 ч. по местному времени.

По информации Консула РК в Польше, на 1-м репатриационном рейсе планируется перевезти граждан РК (116+49 чел.). Сотрудники Посольства РК (31 чел.) в Украине планируют вылететь 2-м репатриационным рейсом.

Вместе с тем, имеются следующие проблемы:

1) выезд из города Киев в связи с большим скоплением автомобилей;

2) большое скопление людей на границе Украины и Польши (расстояние от границы до Катовице составляет порядка 400 км).