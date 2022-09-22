Раскрывая потенциал цифровизации: итоги HUAWEI CONNECT 2022

Седьмое по счету флагманское мероприятие компании Huawei в области ИКТ HUAWEI CONNECT 2022 прошло в г.Бангкок. Знаковое для компании и отраслевого сообщества мероприятие привлекло более чем 10 000 лидеров ИКТ-индустрии, экспертов и партнеров со всех концов мира, обсудивших вопросы эффективного освоения производительности цифровых технологий, стимулирования цифровой экономики и формирования более устойчивой цифровой экосистемы.

На конференции компания Huawei поделилась предпринимаемыми мерами по продвижению цифрового развития в самых различных отраслях и выпустила свыше 15 инновационных облачных сервисов для глобального рынка.

В начале мероприятия Кен Ху, сменяемый председатель Huawei, выступил с программной речью, обрисовав три основных пути, по которым ИКТ-экосистема помогает преодолевать распространенные барьеры для цифровой трансформации:

● Продвижение цифровой инфраструктуры, в том числе для усиления подключенности и развития более сильных и многообразных вычислительных мощностей;

● Помощь организациям в полноценном использовании облачных сервисов, не ограничиваясь простейшим подходом, с целью осуществить скачкообразное развитие за счет передовых технологий;

● Развитие местных цифровых экосистем путём расширения партнерства, повышения кадровой готовности для цифровой отрасли и оказания поддержки МСБ.

В рамках мероприятия компания Huawei официально выпустила технический документ «Data Storage Power – The Digital Cornerstone of High-Quality Development». Рассматривая развитие отрасли хранения данных, технический документ определяет количественные показатели для измерения возможностей хранения данных и анализирует текущую ситуацию в сфере хранения данных в различных регионах мира. Целью документа является помощь правительствам и предприятиям в оценке, проектировании и создании возможностей хранения данных.

Мир интеллектуальных технологий способствует взрывному росту количества данных во всех отраслях, и цифровая трансформация этих отраслей требует мощных возможностей хранения данных или мощности хранилищ данных. Ожидается, что к 2023 году каждая вторая компания будет получать более 40% своих доходов от цифровых продуктов и услуг по сравнению с каждой третьей в 2020 году. Технический документ объясняет концепцию мощности хранения данных, а также предоставляет:

Понятие и значение мощности хранения данных: мощность хранилища данных — это комплексное понятие, которое включает в себя емкость (основная характеристика), производительность, надежность и экологичность. Количественное исследование ценности хранения данных: расчеты компании Huawei показывают, что инвестиции в хранение данных в размере 1 доллара США приносят прямую стоимость в размере 5 долларов США, косвенную стоимость в размере 8 долларов США и индуцированную стоимость в размере 30-40 долларов США. Систему индикаторов, оценивающую мощность хранения данных в районе или центре обработки данных: эта система включает в себя 35 трехуровневых показателей по четырем направлениям — величина, эффективность, основание и продвижение — на основе характеристик стран и предприятий. Оценку мощности хранения данных в 20 странах и регионах: в техническом документе анализируется, почему некоторые страны лидируют в рейтинге мощности хранения данных, и как страны, занимающие более низкие позиции, могут наверстать упущенное. В нем также содержатся политические предложения по увеличению мощности хранения данных.

Гу Сюэцзюнь, вице-президент линейки ИТ-продуктов Huawei, сказал: «Я считаю этот технический документ значимым исследованием, которое вызовет больший интерес к развитию отрасли хранения данных. Только при хорошем хранении данных, быстрых вычислениях и стабильной передачи по сетям цифровая инфраструктура может реализовать потенциал ценности данных и лучше способствовать высококачественному экономическому и социальному развитию».