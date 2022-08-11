11 Августа 2022 10:53

Раскрываемость преступлений по причинению вреда здоровью снизилась в РК до 95%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество зарегистрированных случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью выросло на 3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

По итогам января–июля текущего года в стране зарегистрировали 1,12 тыс. уголовных правонарушений по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — на 2,8% больше, чем годом ранее. В том числе 219 правонарушений (плюс 14,1% за год) повлекли за собой смерть человека. В аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 1,09 тыс. подобных правонарушений — на 6,6% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего правонарушений по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в текущем году зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области: 127 случаев — на 25,7% меньше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались Алматы (105 случаев, плюс 9,4% за год), Алматинская и Карагандинская области (по 101 случаю). Меньше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Абайской области: всего 1 случай.

Раскрываемость уголовных правонарушений по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью за январь–июль 2022 года составила 94,8%, против 97,8% годом ранее. Самый высокий по РК уровень раскрываемости был отмечен в Мангистауской области: 100%. Следом идут Восточно-Казахстанская область и столица: 99,1% и 98,7% соответственно. Один из самых низких уровней раскрываемости наблюдается в Алматы: 78,6%. При этом отметим, что в трех новообразованных областях страны не было раскрыто ни одного дела.

Ранее сообщалось о том, что по итогам первого полугодия 2022 года в Казахстане задержали 4 тыс. граждан, совершивших уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения — на 9,6% меньше, чем годом ранее. В аналогичном периоде прошлого года в состоянии опьянения нарушили закон 4,5 тыс. граждан, минус 22,9% за год. За последние несколько лет показатель из года в год уменьшается.