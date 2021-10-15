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Раскрыл многие факты - Госсекретарь РК высоко оценил труды Турсына Журтбая

Автор:  
Акбота Кузекбай
15 Октября 2021, 13:20
Раскрыл многие факты - Госсекретарь РК высоко оценил труды Турсына Журтбая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная конференция «Страновые принципы и цель независимости», посвященная 70-летию известного ученого, заслуженного деятеля РК, лауреата международной литературной премии «Алаш», профессора Турсына Журтбая, состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конференции принял участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев. В своем выступлении Крымбек Кушербаев обратился к собравшимся, высоко оценив труды Турсына Журтбая.

«Годами засиживаться в архивах, настойчиво трудиться - не каждому дано. Для этого нужно быть очень настойчивым, проявлять терпения, и нести ответственность за тяжелую работу. Именно Турсын Журтбай является одним из тех, кто вкладывает всю свою душу в работу», - сказал Крымбек Кушербаев в ходе мероприятия.

Государственный секретарь особо отметил, что впервые Турсына Журтбая признали поэтом по таким выпущенным книгам как «Қоңыр Қазақ» (1978), «Жүрегімде жұмыр жер» (1980).

«Он выпустил сборник очерков «Замандасым сырласым». В литературную среду влился, написав критические статьи. Положительную оценку читателя получила статья «Дара тұлға», посвященная Калибеку Куанышбаеву. Роман «Жер бесік» тоже был высоко оценен в литературной среде. Позже он встал на путь научно-познавательных документальных произведений, занимаясь исследовательской деятельностью. Перебирал архивы, открыл тем самым уникальные исторические факты, листая пожелтевшие страницы газет и журналов», - поделился Госсекретарь.

Также Государственный секретарь РК рассказал, что двухтомное произведение Турсына Журтбая «Дулыға» является не только ценным, но и информативным для истории казахского народа.

«Высокую научную ценность имеют такие труды как «Бейуақ», «Бесігіңді түзе!..», «Талқы», «Мухтар Омарханович Ауэзов», «Құнанбай», «Сүре сөз». Выход трехтомного исследования «Ұраным – Алаш!..» принес огромный прорыв в наш духовный мир. Турсын Журтбай как можно максимально раскрыл концепцию идеи единого «Алаша» на основе трехтомного фундаментального исследовательского труда, а также сборника редких сведений «Алаш ақиықтары»», - сказал Крымбек Кушербаев, отметив, что Турсын Журтбай раскрыл многие скрытые до этого времени факты.

В 1988, 1991 и 1997 годах исследователь имел возможность ознакомиться с более чем 100 государственными секретными документами в архиве Комитета государственной безопасности, а также информацией следствий, показаниями обвиняемых и заключениями, связанными с данными документами.

«Как вам известно, согласно Указу Главы государства создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. На сегодня сформирован проектный офис Государственной комиссии, две подкомиссии, 13 рабочих и 17 региональных групп, а ученым разрешено работать в архивах, находящихся в Казахстане и странах ближнего-дальнего зарубежья, начаты масштабные исследовательские мероприятия. Комиссия намерена выявить всех жертв политических репрессий в стране и на основе этого полностью оправдать невинных. С этой точки зрения можно безошибочно отметить, что исследования, проводимые Турсыном Журтбаем на протяжении многих лет, созвучны задачам Государственной комиссии», - считает Крымбек Кушербаев.

Госсекретарь напомнил, что Глава государства направил свое поздравление по случаю дня рождения Турсына Журтбая в августе.

«Думаем, что в рамках 30-летия Независимости мы станем свидетелями и государственной награды», - добавил Крымбек Кушербаев.

Отметим, что по итогам конференции будет издан сборник докладов и выступлений.

Доктор филологических наук, профессор Турсын Журтбай составил сборник «Алаш ақиықтары» и представил обществу неизвестные произведения деятелей «Алаша». Его художественные произведения и исследования переведены на 15 языков мира. Турсын Журтбай перевел произведения Икбала, Тогэна, Шерали, Шефнера, Рождественского на казахский язык. На сегодня изданы 77 книг автора.

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