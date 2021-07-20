Раскрутку денег на спортивных ставках обещал мошенник астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21-летний житель Туркестанской области под предлогом раскрутки денег обманул 55 жителей столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

«Объявление о раскрутке денег на спортивных ставках с выгодой на 100 %, молодой человек разместил в социальной сети Instagram. Задержанный обещал в течение суток выигрыш со 100 % прибылью и уговаривал перечислить деньги на электронный кошелек, однако после поступления денег блокировал номера потерпевших. В ходе расследования установлено, что он никакого отношения к ставкам не имел, а деньгами распорядился по своему усмотрению. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен в следственный изолятор. В настоящее время проводится досудебное расследование. Общая сумма ущерба составляет 3 500 000 тенге», - рассказали в полиции.

Как отметили в правоохранительных органах, в период пандемии в сети Интернет увеличилось количество заманчивых предложений по раскрутке денег, практически все они фейковые. Требуется лишь внести деньги и никакие усилия не прилагать. К сожалению, не все проявляют бдительность и идут на поводу легких денег. Необходимо всегда проверять проводимые выгодные акции на официальных интернет-ресурсах и изучать отзывы.

ДП г. Нур-Султан рекомендует быть бдительным и не попадаться на уловки сетевых мошенников. Не участвуйте в сомнительных акциях по преумножению и увеличению дохода в сети интернет. Мошенники завлекают пользователей выгодными и беспроигрышными ставками. Не стоит инвестировать в сомнительные проекты по раскрутке денег.