Раскрутку денег на финансовой интернет-площадке обещал мошенник алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В УП Ауэзовского района с заявлением обратились несколько местных жителей, по словам которых молодой человек под предлогом раскрутки денежных средств на финансовой интернет – площадке криптовалют завладел крупной суммой денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался гражданин Л., 1999 года рождения. Как оказалось, фигурант не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК РК. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время зафиксировано 11 аналогичных эпизодов, то есть 11 потерпевших, как минимум, по 3 млн тенге отдали подозреваемому», – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов данного противоправного деяния.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.