Раскрутить деньги на спортивных ставках обещали мошенники в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции задержаны 19-летний и 21-летний жители столицы, которые причастны к совершению ряда мошенничеств в Интернете. Уже установлено 50 потерпевших. Общий ущерб, нанесенный подозреваемыми, составил 1,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Мошенники создавали в социальной сети Instagram страницу с объявлением о раскрутке денег на спортивных ставках. Для привлекательности они размещали фотографии с изображением денежных купюр и ставок букмекерских контор. Мошенники обещали в течение суток выигрыш со 100%-ной прибылью, и уговаривали перечислить деньги на электронный кошелек, однако после поступления денег блокировали номера потерпевших.

В ходе расследования установлено, что мошенники никакого отношения к ставкам не имели, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК (мошенничество) по 40 эпизодам, однако потерпевших может быть больше.

Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует быть бдительными и не попадаться на уловки сетевых мошенников. Не участвуйте в сомнительных акциях по приумножению и увеличению дохода в Интернете.



