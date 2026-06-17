В Казахстане предложили раскрыть все проекты, финансируемые из-за рубежа

Магеррам Магеррамов напомнил, что в марте 2026 года Комитетом госдоходов Министерства финансов РК был опубликован список организаций и лиц, получающих финансирование из иностранных источников.

— Народная партия Казахстана приветствует подобное расширение Реестра, считая его важным шагом в обеспечении прозрачности в данной сфере. Вместе с тем, обнародованные сведения выявили невообразимый масштаб и характер иностранного финансирования, требующие принципиально иного уровня государственного и общественного внимания, — заявил Магеррам Магеррамов.

По его словам, только за второе полугодие 2025 года в Казахстан поступило свыше 12 млрд тенге иностранного финансирования. И значительная часть средств была направлена в структуры, позиционирующие себя как правозащитные, медийные и экспертные организации, которые системно участвуют в формировании общественно-политической повестки.

— В сущности, многие из этих организаций десятилетиями функционируют как рупор ненависти к собственной стране, под прикрытием правозащитной риторики системно разрушая доверие граждан к государственным институтам и создавая питательную среду для дестабилизации, что на протяжении десятилетий остается без должной правовой реакции, хотя де-факто подпадает под признаки экстремистской деятельности, — отметил мажилисмен.

Депутат заявил, что Реестр раскрывает лишь базовые параметры — суммы и первичных получателей. Ключевые аспекты, позволяющие оценить реальное содержание и направленность финансирования, по его словам, остаются закрытыми.

В этой связи, он предложил расширить публикуемые сведения, включая указание:

Конкретных проектов и программ с указанием целей и тематик. Данных о подрядчиках и субподрядчиках по всей цепочке распределения средств. Информации о конечных бенефициарах — физлицах, формирующих итоговый продукт. Результатов реализации проектов.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Ирина Смирнова предложила принять в Казахстане закон об иностранных агентах.