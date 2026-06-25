Раскрытие данных о чистом доходе квазигоскомпаний усилят в Казахстане

В Министрстве национальной экономики РК обновили правила предоставления отчетности об использовании чистого дохода субъектами квазигосударственного сектора, оставшегося после выплаты дивидендов или перечисления средств в бюджет. Подробнее в материале агентства Kazinform.

Согласно подписанному министром приказу, отчет будет формироваться исполнительным органом организации не позднее 1 февраля второго года, следующего за отчетным. Он будет составляться на основе годовой финансовой отчетности, результатов исполнения планов развития и решений органов управления о распределении чистого дохода.

Документ предусматривает, что отчетность должна предоставляться также в случаях, когда организация освобождена от выплаты дивидендов или отчислений в бюджет.

Организации обязаны до 5 февраля направлять отчет в госорган или местный исполнительный орган, который осуществляет права владения и пользования государственным пакетом акций либо долей участия. Эти сведения будут использоваться при подготовке годового отчета об исполнении соответствующего бюджета.

К отчету будет необходимо прилагать пояснительную записку с детальной информацией по каждому направлению использования средств чистого дохода. Документы должны быть подписаны руководителем исполнительного органа организации.

В свою очередь государственные органы, управляющие государственными активами, обязаны не позднее 10 февраля представить полученные отчеты в центральный или местный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

В Министерстве национальной экономики отметили, что сведения об использовании средств чистого дохода квазигосударственных организаций будут включаться в годовые отчеты об исполнении республиканского и местных бюджетов.

Приказ вводится в действие с 4 июля 2026 года.

В марте этого года сообщалось, что вливания квазигосударственного сектора стали проинфляционным фактором.