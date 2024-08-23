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    19:12, 22 Август 2024 | GMT +6

    Раскрыты инвесторы X: среди них саудовский принц и P.Diddy

    соцсеть X
    Фото: Sirijit Jongcharoenkulcha

    Компания X, принадлежащая Илону Маску, раскрыла инвесторов по приказу федерального судьи США, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Washington Post.

    Федеральный судья обязал компанию X раскрыть список акционеров X Holdings Corp., предоставив общественности официальную информацию об инвесторах, которые поддержали покупку социальной платформы, ранее известной как Twitter, за $44 миллиарда в 2022 году.

    В документах указаны акционеры, среди которых значатся некоторые из самых известных венчурных капиталистов и предпринимателей Кремниевой долины, а также фонд, связанный с хип-хоп магнатом Шоном Комбсом (P.Diddy).

    В заявлении перечислены почти 100 организаций, имеющих долю в X, хотя многие из них, по-видимому, представляют разные фонды, контролируемые одной и той же компанией или лицом.

    Среди других инвесторов — венчурная компания Andreessen Horowitz, саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, основатель и бывший CEO Twitter Джек Дорси.

    В списке также указаны менее известные акционеры, такие как итальянская компания UnipolSai S.P.A.

    Теги:
    Илон Маск Инвестиции В мире Мировые новости США Социальные сети
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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