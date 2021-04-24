Раскопки поселения ботайской культуры начнутся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу несколько археологических исследований планируют провести летом этого года сотрудники акмолинского областного историко-краеведческого музея. Особое внимание будет уделено раскопкам поселения ботайской культуры в пригороде Кокшетау за селом Красный Яр. Подробности корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор акмолинского областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.

По словам спикера, недалеко от села Красный Яр исторически находилось поселение ботайской культуры периода неолита. Еще в 2000-х годах на этом месте вели раскопки американцы.

«Тогда там были найдены костные материалы, артефакты, битая керамика, остеологический материал и многое другое. Но с тех пор раскопки больше не велись. Этим летом мы хотим возобновить исследования», - поделился К. Шакшаков.

По словам директора музея, обнаруженное поселение весьма мощное, и многослойное. Оно занимает порядка 8-10 га.

«Раньше на этом месте стояло более 300 домов, и люди там жили очень долгое время - не год, не два, и даже, возможно, не 100 лет. Раскопки будут проводить специалисты-археологи самого музея, который имеет на это лицензию и аккредитацию», - пояснил К. Шакшаков.

Кроме обозначенных раскопок, музеем планируется также реализовать проект «Историко-культурное наследие Сарыарки - преемственность древних и средневековых культур». Как отметил директор музея, на территории Акмолинской области период раннего железного века на системной основе практически не изучался. Только комплексно – там, где проводились раскопки.

«В 2020 году мы подали проект «Историко-культурное наследие Сарыарки - преемственность древних и средневековых культур». В 2021 году нас поддержали акимат области и управление культуры. Особое внимание здесь следует уделить исследованию памятников раннего железного века – сако-сарматской цивилизации, а также периода средневековья, который вообще выпал из поля зрения исследователей», - рассказал К. Шакшаков.

Как добавил спикер, Великий шелковый путь имел не один маршрут, а множество ответвлений. Теперь археологи планируют найти на территории Акмолинской области средневековые городища, караван-сараи, тропы раннего Великого шелкового пути.

«Основная концентрация городищ приходится на Южный Казахстан, и складывается такое впечатление, что у нас в северном регионе ничего не было. На самом деле и у нас они были, именно поэтому нужно проводить исследования. Из Семи граней Великой степи, обозначенных Елбасы, больше всего исследований в Акмолинской области за все это время было проведено по всаднической ботайской культуре. Следующая грань работы – «золотой человек». Осталось лишь поработать над этим», - резюмировал К. Шакшаков.